Das Landgericht Stendal hat die Anklage gegen einen 42-jährigen Mann aus Klötze (Altmarkkreis Salzwedel) zugelassen, der für den Tod einer 19-Jährigen aus dem selben Ort verantwortlich sein soll. Das teilte das Gericht am Dienstag mit. Die Staatsanwaltschaft legt ihm Mord zur Last. Der Prozess soll am 19. September beginnen.