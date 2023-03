In der Ortschaft Vienau im Altmarkkreis Salzwedel soll ein 59-Jähriger zunächst seine Ehefrau und dann sich selbst getötet haben. Der Mann habe sich am Sonntag kurz nach Mitternacht telefonisch bei der Polizei gemeldet und angegeben, seine Frau umgebracht zu haben, sagte eine Polizeisprecherin in Stendal. Die Beamten hätten das Gespräch länger weitergeführt, während Polizisten zum Wohnhaus des Paares geeilt seien. Als sie dort ankamen, hätten sie die 52 Jahre alte Frau und den 59-Jährigen leblos gefunden. Der Mann habe sich ersten Erkenntnissen zufolge erschossen, sagte die Polizeisprecherin. Die Ermittlungen zum Tathergang liefen.