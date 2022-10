Für den sachsen-anhaltischen Vertreter im Wettbewerb um den Europäischen Dorferneuerungspreis 2022 wird es ernst. Nach dem Besuch der Jury in Quarnebeck bei Klötze am Freitag geht der Wettstreit der "schönsten Dörfer Europas" in die entscheidende Phase. 21 Dörfer haben es ins Finale geschafft, im Mai 2023 wird die Jury nach Auskunft des Magdeburg Wirtschafts- und Tourismusministeriums den Sieger bekanntgeben. Motto des Wettbewerbs ist "Brücken bauen".