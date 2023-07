Ein brennender Strandkorb auf der Terrasse eines Mehrfamilienhauses in Gardelegen in der Altmark hat einen Schaden von rund 300.000 Euro angerichtet. Zwei Menschen seien mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Warum der Strandkorb in der Nacht zum Samstag Feuer fing, war zunächst unbekannt.