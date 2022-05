In Gardelegen soll ein 15-Jähriger auf einen 17-Jährigen eingestochen und ihm lebensbedrohliche Verletzungen zugefügt haben. Am Montagnachmittag soll es auf einem Sportplatz im Altmarkkreis Salzwedel zunächst zu einem Streit zwischen den Jugendlichen gekommen sein, teilte die Polizei in Stendal am Dienstag mit. Im weiteren Verlauf soll der 17-Jährige den Jüngeren in den Schwitzkasten genommen haben. Der 15-Jährige habe ihn daraufhin mit einem Gegenstand schwer verletzt. Womit er zustach, wollten Sprecherinnen von Polizei und Staatsanwaltschaft nicht sagen. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.