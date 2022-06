Großbrand in der Altmark: Löscharbeiten dauern an

Im Altmarkkreis Salzwedel sind Feuerwehrkräfte seit Freitagabend im Einsatz, um einen Brand auf einem Firmengelände zu löschen. Noch ist nicht absehbar, wann die Arbeiten beendet sind.

Bei einem Großbrand auf einem Firmengelände in Apenburg (Altmarkkreis Salzwedel) sind seit Freitagabend insgesamt mehr als 200 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen. Das teilte die Integrierte Leitstelle Altmark am Samstag auf Anfrage mit. Auch am Samstagnachmittag fanden immer noch Löscharbeiten statt. Die Leitstelle geht davon aus, dass diese mindestens bis zum Abend andauern werden. «Wie lange sich das hinzieht, wissen wir nicht.»

Die mehr als 200 Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehren seien nicht alle gleichzeitig vor Ort, sondern würden sich zum Teil gegenseitig ablösen, hieß es von der Leitstelle. Die Brandursache ist bisher unklar. Das Unternehmen verarbeitet Kunststoffe. Der Rauch soll laut den Berichten mehrerer Medien bis in umliegende Landkreise zu sehen gewesen sein.

Nach Angaben der Leitstelle waren Anwohner wegen des starken Qualms zeitweise dazu aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Diese Warnung sei jedoch bereits in der Nacht aufgehoben worden.

Wie das Polizeirevier Salzwedel auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, soll am Einsatzort eine polizeiliche Brandursachenermittlung durchgeführt werden. Diese könne jedoch erst beginnen, wenn die Löscharbeiten beendet sind.