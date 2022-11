Die Deutsche Post DHL hat in Bitterfeld-Wolfen einen neuen Zustellstützpunkt in Betrieb genommen. Der Neubau verfüge neben einem nachhaltigen Heizsystem über eine Photovoltaikanlage, die einen Großteil der Energie für den täglichen Betrieb erzeuge, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Auch die Infrastruktur für elektrisch betriebene Zustellfahrzeuge sei mitentwickelt worden. Diese kämen ab Mitte 2023 in Bitterfeld-Wolfen und Umgebung zum Einsatz. Die Deutsche Post DHL bezeichnet den Zustellstützpunkt als klimaneutral. Details ließ sie aber offen.