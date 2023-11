Mann wegen versuchten Tötungsdeliktes an Ehefrau in Haft

Anhalt-Bitterfeld Mann wegen versuchten Tötungsdeliktes an Ehefrau in Haft

Wegen eines versuchten Tötungsdeliktes sitzt ein 35-Jähriger in Untersuchungshaft. Der Mann soll seine Ehefrau bei einer Auseinandersetzung in der gemeinsamen Wohnung in Köthen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) am Sonntagmittag mit einem messerähnlichen Gegenstand attackiert haben, wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei am Mittwoch mitteilten. Demnach erlitt die 34-jährige Frau schwere Verletzungen im Bereich des Kopfes und des Oberkörpers. Sie wurde in eine Klinik gebracht, dort wird sie stationär behandelt.

Der Beschuldigte verließ vor Eintreffen der Polizei die Wohnung und begab sich eigenständig zu einem Polizeirevier. Eine Haftrichterin ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft vom Montag die Untersuchungshaft an. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen zum Motiv der Tat dauerten zunächst noch an, wie es hieß.

