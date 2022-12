Bei einem Unfall zwischen Bitterfeld und Mühlbeck im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist am Freitag ein 85 Jahre alter Mann gestorben. Der Mann habe die Berliner Straße überqueren wollen, als er von dem Auto einer 24-jährigen Frau erfasst wurde, teilte die Polizei am Freitag mit. Er sei noch am Unfallort verstorben. Die Straße habe bis in die Abendstunden gesperrt werden müssen, hieß es. Die 24-Jährige blieb den Angaben zufolge unverletzt.