Der ostdeutsche Maschinen- und Anlagenbau spürt die Investitionszurückhaltung in Teilen der Industrie. Der Auftragseingang im ersten Halbjahr, der eigentlich gut lief, habe im Juni einen Dämpfer erhalten, teilte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) Ost am Montag in Leipzig mit.