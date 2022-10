Die Corona-Proteste haben nach Ansicht des Antisemitismusbeauftragten Wolfgang Schneiß zu offenerer Judenfeindlichkeit geführt. "Die Vorfälle werden von den Betroffenen offener, aggressiver erlebt", sagte Schneiß der "Mitteldeutschen Zeitung" (Samstag). "Hier waren die Corona-Proteste ein Beschleuniger." Antisemitismus sei schon immer ein "Türöffner für radikale Denkungsweisen unterschiedlichster Couleur" gewesen und habe sich während der Pandemie als "Bindeglied für ganz unterschiedliche Extremismen erwiesen".

Die Sicherheitsbehörden in Sachsen-Anhalt beobachten seit mehreren Jahren einen Anstieg antisemitischer Straftaten. 2021 wurden 111 solcher Delikte verzeichnet, 2020 waren es 87, 2019 noch 70. Im laufenden Jahr zeichne sich erneut ein leichter Anstieg ab, berichtete die "Mitteldeutsche Zeitung" unter Berufung auf das Innenministerium.

Am Sonntag jährt sich der rechtsextreme und antisemitische Terroranschlag auf die Synagoge in Halle zum dritten Mal. Am 9. Oktober 2019 hatte ein schwer bewaffneter Attentäter versucht, am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur in die Synagoge einzudringen. Als ihm das nicht gelang, erschoss er davor eine 40 Jahre alte Passantin und in einem nahen Döner-Imbiss einen 20 Jahre alten Gast. Auf seiner Flucht verletzte der Attentäter zahlreiche weitere Menschen, ehe er von der Polizei gefasst wurde.