Der Zoll hat im vergangenen Jahr in Sachsen-Anhalt weniger Strafverfahren wegen Schwarzarbeit und Mindestlohnverstößen eingeleitet. Wurden im Jahr 2021 noch insgesamt 3153 Strafverfahren und 762 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet, so waren es im vergangenen Jahr nur 2786 Strafverfahren und 950 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten, wie das Hauptzollamt Magdeburg am Montag mitteilte.