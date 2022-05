Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in Sachsen-Anhalt sieht in den vielen freien Stellen im Gastgewerbe eine Möglichkeit ukrainische Geflüchtete in Lohn und Brot zu bringen. «Vorausgesetzt, die Bezahlung stimmt. Denn wer vor dem Krieg flieht und bei uns Schutz sucht, darf nicht ausgenutzt werden», sagte Holger Willem, Geschäftsführer der NGG-Region Magdeburg. In ganz Sachsen-Anhalt waren im April laut Willem rund 1110 Arbeitsstellen im Gastgewerbe unbesetzt - 440 mehr als ein Jahr zuvor.