Die Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt ist Ende 2022 gestiegen. Mitte Dezember waren 79.800 Arbeitslose registriert. Das waren rund 2000 mehr als im Vormonat und knapp 5800 mehr als im Vorjahr. Der Anstieg bewege sich im saisonal üblichen Rahm, erklärte der Chef der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit, Markus Behrens, am Dienstag. So sind im Winter Arbeiten im Freien nur eingeschränkt möglich. Die Arbeitslosenquote lag in Sachsen-Anhalt im Dezember 2022 bei 7,3 Prozent. Das waren 0,2 Prozentpunkte mehr als im November. Ende 2021 (Dezember) lag die Quote bei 6,7 Prozent.