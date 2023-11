Für das kommende Jahr rechnen Wissenschaftler des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) mit einer leicht steigenden Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt. In einem mittleren Szenario erwartet das IAB einen Anstieg der Arbeitslosenquote um 0,5 Prozent im Vergleich zum Jahresdurchschnitt 2023, wie das Institut am Montag mitteilte. Deutschlandweit gehen die Wissenschaftler von einem Anstieg um 2,1 Prozent aus.