Fast jeder zweite Arbeitslose in Sachsen-Anhalt ab 25 Jahren hat keinen Berufsabschluss. Im vergangenen Jahr gab es im Land in den Altersgruppen ab 25 Jahren im Schnitt 28.400 Erwerbslose ohne abgeschlossene Berufsausbildung, wie die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Halle informierte. Das waren 40 Prozent aller Arbeitslosen in diesen Altersgruppen.