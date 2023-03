Sachsen-Anhalt ist das Bundesland mit der zweithöchsten Quote an Jugendlichen, die ohne zumindest den Hauptschulabschluss zu erwerben, die Schule beenden. Das geht aus einer Auswertung hervor, die die Bertelsmann Stiftung beauftragt hat. Demnach machten 2021 in Sachsen-Anhalt 1671 Jugendliche keinen Abschluss. Das waren 9,6 Prozent der gleichaltrigen Bevölkerung im Land. Zwar ist die Quote niedriger als noch vor zehn Jahren (2011 lag sie bei 12,1 Prozent), allerdings ist sie nur in Bremen höher (10 Prozent). Bundesweit lag der Anteil bei 6,2 Prozent. Am niedrigsten ist er in Bayern (5,1 Prozent).