Etwas mehr als 10.000 Auszubildende haben im vergangenen Jahr einen neuen Ausbildungsvertrag in der dualen Berufsausbildung in Sachsen-Anhalt abgeschlossen. Das seien etwa 2,5 Prozent mehr als noch im Vorjahr, teilte das Statistische Landesamt in Halle am Freitag mit. Besonders stark ging die Zahl der Abschlüsse von rund 5800 auf 6100 Neuverträge im Ausbildungsbereich Industrie und Handel hoch. Im Handwerk begannen nahezu unverändert rund 2600 junge Menschen eine duale Berufsausbildung. In der Landwirtschaft waren es 420, im öffentlichen Dienst 417, bei den freien Berufen 474.