In Sachsen-Anhalt haben sich zuletzt wieder mehr Frauen und Männer für einen Job bei der Polizei interessiert. Im vergangenen Jahr gab es 2511 Bewerber für die Studien- und Ausbildungsplätze an der Fachhochschule Polizei in Aschersleben, wie das Innenministerium in Magdeburg auf Nachfrage mitteilte. Im Jahr zuvor hatte es 2366 Bewerber gegeben. Der höchste Wert der vergangenen fünf Jahre war 2018 erreicht worden mit knapp 3700 Bewerbern, bis 2021 gingen die Zahlen stetig zurück.