In Sachsen-Anhalt sind bei den Arbeitsagenturen verhältnismäßig wenige freie Jobs für IT-Berufe gemeldet. Im Mai waren rund 400 offene Stellen für eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Bereich Informatik und anderen IT-Berufen im Bestand. Die Nachfrage nach Fachleuten in diesem Bereich sei so groß, dass Arbeitgeber nicht alle freien Stellen den Arbeitsagenturen melden, sondern auch selbst um Mitarbeiter werben, wie eine Sprecherin der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag sagte.