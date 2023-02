In der Altmark kommt die Rettung eines historisch bedeutsamen Fachwerkensembles im Kern des Stendaler Ortsteils Vollenschier voran. Nach der Übergabe eines Fördermittelbescheids der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in Höhe von 25.000 Euro am Donnerstag an den Eigentümer soll das Geld in die Instandsetzung der Außenhülle des Gebäudes fließen. Nach Angaben der Stiftung handelt es sich um ein aus ehemals vier Wohnungen bestehendes, langgestrecktes Gutsarbeiterhaus mit Satteldach und Fledermaus-Gaube. Das in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gebaute Haus befinde sich in Privatbesitz, hieß es.