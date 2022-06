In Arendsee ist ein 81 Jahre alter Autofahrer beim Zusammenstoß mit einem Lastwagen schwer verletzt worden. Der Mann hatte am Mittwochvormittag mit seinem Wagen die B190 überqueren wollen und übersah den vorfahrtsberechtigten Lkw, wie die Polizei in Salzwedel mitteilte. Der 69 Jahre alte Lastwagenfahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Auto des 81-Jährigen wurde durch den Aufprall gegen eine Leitplanke geschleudert. Die Feuerwehr barg den Mann. Er wurde in eine Klinik gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden wurde auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die B190 war für drei Stunden gesperrt.