Rauch steigt über einem Zellstoffwerk in Arneburg auf. Foto: Cevin Dettlaff/TNN/dpa

Feuer in Zellstoffwerk bei Stendal noch nicht gelöscht

Arneburg Feuer in Zellstoffwerk bei Stendal noch nicht gelöscht

Einen Tag nach Ausbruch eines Feuers im Zellstoffwerk Arneburg brennt es dort noch immer. Wegen der großen Hitzeentwicklung kann der Brand derzeit nur aus einigem Abstand von außen bekämpft werden. Wann das Feuer gelöscht sein wird, ist noch unklar.

Das Feuer im Zellstoffwerk Arneburg (Landkreis Stendal) brennt noch immer. Wann die Löscharbeiten abgeschlossen sein werden, ist derzeit nicht absehbar, wie die Rettungsleitstelle in der Altmark am Samstag mitteilte. Es wird vermutet, dass der Brand am Freitagmorgen von einem Blitzeinschlag verursacht wurde. Zwei Förderbänder fingen Flammen, die auf einen darunter liegenden Holzhaufen aus Hackschnitzeln übergriffen.

Aktuell glühe dieser Holzhaufen von innen und durch die große Hitzeentwicklung könne nur aus einigem Abstand von außen gelöscht werden, teilte ein Sprecher der Rettungsleitstelle mit. Die Einsatzkräfte, die über Nacht gegen das Feuer kämpften, wurden am Samstagmorgen von Kollegen abgelöst.

Verletzt wurde bei dem Brand bisher niemand. Nach ersten Schätzungen der Polizei liegt der Sachschaden bei zwei bis drei Millionen Euro. Wegen der starken Rauchentwicklung bat die Polizei die Anwohner darum, Fenster und Türen geschlossen zu halten.