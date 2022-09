In Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr deutlich mehr Anträge auf Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse gestellt worden. Im Vergleich zum Vorjahr stieg ihre Zahl um 49 Prozent auf 756, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Halle mitteilte. 681 Verfahren seien im vergangenen Jahr abgeschlossen worden und damit zwei Drittel mehr als im Vorjahr.