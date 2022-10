Hierarchische Strukturen, veraltete Rollenbilder und "Figuren der Unordnung" stehen im Mittelpunkt einer Ausstellung der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle und des Projekts "FemPower". Nach der Eröffnung von "Juicy Things" am Dienstag ist die Schau bis 6. November in der Burg Galerie im Volkspark zu sehen. Präsentiert werden Arbeiten von Studierenden sowie Absolventinnen und Absolventen der Fachrichtungen Kunst und Design.

Hierarchische Strukturen, veraltete Rollenbilder und "Figuren der Unordnung" stehen im Mittelpunkt einer Ausstellung der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle und des Projekts "FemPower". Nach der Eröffnung von "Juicy Things" am Dienstag ist die Schau bis 6. November in der Burg Galerie im Volkspark zu sehen. Präsentiert werden Arbeiten von Studierenden sowie Absolventinnen und Absolventen der Fachrichtungen Kunst und Design.

Das "FemPower"-Projekt ist laut Hochschule zum ersten Mal im Volkspark zu Gast. Es soll helfen, Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern in Wissenschaft und Forschung herzustellen. Das Geld dafür komme aus der Landeskasse und von der EU, hieß es.

Das Besondere an der Schau ist die Art und Weise der Präsentation über den Ausstellungszeitraum. An drei Ausstellungstagen soll es ein Symposium in drei Akten geben. Akt eins (18. Oktober) steht den Angaben zufolge unter dem Motto "Witch Nursery", Akt zwei (26. Oktober) unter "Shimmering Objects" und Akt drei (6. November) unter "Queer Botanics". Geplant sind Workshops, Vorträge, Filme und Gesprächsrunden.

Ausstellung