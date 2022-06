Die Grafikstiftung Neo Rauch in Aschersleben zeigt zu ihrem zehnjährigen Bestehen erstmals die kompletten druckgrafischen Arbeiten des Künstlers. Unter dem Titel «Neo Rauch. Der Bestand Druckgrafik seit 1988» sind alle Grafiken aus dem Konvolut der Stiftung, Neuankäufe, Leihgaben sowie bisher selten gezeigte Blätter der frühen Jahre zu sehen. Ausgestellt sind rund 150 Lithographien Radierungen und Siebdrucke.

«Ich bin eigentlich auch kein Grafiker, ich bin Maler. Und das was Sie hier sehen, das ist Beiwerk, etwas, was neben den großen Leinwänden entsteht», sagte Rauch am Mittwoch in Aschersleben.

Die Grafikstiftung war 2012 in Aschersleben gegründet worden. Der heute 62-jährige Künstler wuchs dort nach dem frühen Tod seiner Eltern bei seinen Großeltern auf. Er gibt jeweils ein Exemplar seiner grafischen Editionen als Geschenk an seine Heimatstadt.

Rauch, der als wichtigster Vertreter der Neuen Leipziger Schule gilt, zählt zu den international wichtigsten Malern der Gegenwart. Seine Arbeiten erzielen weltweit Spitzenpreise.