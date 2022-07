Den kraftvollen Frauen-Darstellungen der südafrikanischen Gegenwartskünstlerin Zandile Tshabalala widmet das Kunstmuseum Magdeburg eine Ausstellung. Nach der Eröffnung am Samstag in den Räumen im Kloster Unser Lieben Frauen wird die Schau «In search of my mother's garden» bis 25. September präsentiert. Zu sehen sind dem Museum zufolge farbige Figuren, die die Künstlerin mitten in ihrem Alltag abgebildet hat.

Die Gesichter der Frauen sind tiefschwarz und kaum ausgearbeitet. Zudem pflegt die 1999 geborene Tshabalala einen erfrischend freien Umgang mit Farben. Sie wolle mit ihren Werken Leichtigkeit, Stärke und Selbstvertrauen ausdrücken. Alle dargestellten Frauen würde ihre schwarze Identität feiern, hieß es.

Tshabalala lebt und arbeitet in Soweto in Südafrika. Bisher waren ihre Bilder in Ausstellungen in ihrem Heimatland, in Nigeria, Ghana, Großbritannien und Deutschland zu sehen.