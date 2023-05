Sachsen-Anhalts Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) hat der Halleschen Kindertagesstätte Heide-Süd zum Sieg beim Deutschen Kita-Preis gratuliert. "Die Auszeichnung mit dem Deutschen Kita-Preis ist eine Anerkennung für die engagierten Fachkräfte und den partizipativen Ansatz, der Kindern Türen öffnet in ein selbstbestimmtes Leben", erklärte die Ministerin am Mittwoch in Magdeburg. Sie freue sich, dass auch die Schackenstedter Strolche aus Aschersleben in der Kategorie "Lokales Bündnis für frühe Bildung" ausgezeichnet worden sind. "Das ist ein toller Erfolg, auf den sie stolz sein können."

Die Auszeichnungen waren am Dienstagabend in Berlin vergeben worden. In der städtischen Kita Heide-Süd in Halle, die sich nun "Kita des Jahres" nennen darf und dafür 25 000 Euro Preisgeld einheimste, gibt es keinen festen Tagesablauf, stattdessen bestimmt jedes Kind seinen ganz eigenen Rhythmus. Die 15 Fachkräfte ließen sich in der Betreuung der rund 100 Kinder von deren Interessen leiten, hieß es weiter in der Jury-Begründung.

Halles Bürgermeister Egbert Geier erklärte: "Ich freue mich sehr, dass unsere Kita die Jury überzeugen konnte. Das ist eine tolle Bestätigung der Arbeit aller Beteiligten in der Kita Heide-Süd. Das Team um Leiterin Silke Hajeck setzt ein wirklich bemerkenswertes, modernes, an den Kindern orientiertes Konzept um."

Pressemitteilung