Daniel Kirsch (l) und Ines Leonhardi vom Kirschhof Ines Leonhardi halten ihre Auszeichnung in den Händen. Foto

Der Kirschhof Ines Leonhardi in Bad Schmiedeberg (Landkreis Wittenberg) ist mit dem Tierschutzpreis 2022 des Landes Sachsen-Anhalt für die artgerechte Haltung von Nutztieren ausgezeichnet worden. Damit wurde die Biohaltung von Legehennen des Betriebes gewürdigt, wie das Agrarministerium am Dienstag mitteilte. Der erste Preis sei mit 1500 Euro dotiert. Die Landwirtin Leonhardi, die auf einer Fläche von 16 Hektar zwei Ställe für je 300 Legehennen bewirtschafte, zeichne sich durch eine sehr hohe Empathie für ihre Tiere aus, hieß es zur Begründung.

Platz zwei (1300 Euro) ging an den Brockenbauer Uwe Thielecke aus Tanne (Landkreis Harz) und dessen biozertifizierte Mutterkuhhaltung. Auf einem gemeinsamen dritten Rang (je 500 Euro) landeten die Haldensleber Wiesenei Produktions GmbH & Co. KG aus Neuenhofe (Landkreis Börde) für die Freiland-Legehennenhaltung und der Landhof Christoph Kurt Klamroth aus Thale (Landkreis Harz) für seinen Milchviehbetrieb. Die prämierten Betriebe zeigten in vorbildlicher Weise, wie moderne, artgerechte Tierhaltung funktionieren könne, sagte Landwirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) laut Mitteilung.

Der Tierschutzpreis des Landes wird den Angaben zufolge alle zwei Jahre vergeben. In diesem Jahr lag der Fokus auf der art- und verhaltensgerechten Nutztierhaltung. Teilnehmen an dem Wettbewerb konnten Betriebe, die Rinder, Schweine oder Geflügel halten. Eine Kommission überprüfte den Angaben zufolge die Bewerberbetriebe nach verschiedenen Kriterien wie die Haltung, den Auslauf, das Verhalten der Tiere, die Tränken und das Futter.