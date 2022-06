Die Rappbodetalsperre im Harz trägt künftig den Titel «Historisches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland». Das bedeutende Wasserbauwerk hat die Auszeichnung am Freitag nach dem Pretziener Wehr als zweites Bauwerk in Sachsen-Anhalt erhalten, wie die Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt mitteilte. Die Rappbodetalsperre ist laut dem Umweltministerium in Magdeburg mit einem Speichervermögen von rund 109 Millionen Kubikmetern Deutschlands größte Trinkwassertalsperre.