Eine App für Drehorte, ein Kinder-Projekt aus dem Harz und ein inklusiver Bauernhof: Sachsen-Anhalt hat nach fünfjähriger Pause und unter neuen Maßgaben einen Tourismuspreis verliehen. Drei Projekte seien in Halle mit Auszeichnungen in den Kategorien Digitalisierung, Innovation und Nachhaltigkeit belohnt worden, teilten die Investitions- und Marketinggesellschaft (IMG) Sachsen-Anhalt und das Wirtschaftsministerium am Donnerstag mit. Jeder Preis ist mit 5000 Euro dotiert. Den Angaben zufolge waren 16 Bewerbungen eingegangen.