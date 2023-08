Zwei Buchhandlungen aus Sachsen-Anhalt sind mit dem Deutschen Buchhandlungspreis 2023 ausgezeichnet worden. Wie die Staatskanzlei am Montag mitteilte, hat Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) die beiden Buchhandlungen "Der Esel auf dem Dach" in der Lutherstadt Wittenberg und "heiter bis wolkig" in Halle ausgezeichnet. Insgesamt habe eine Jury unter 480 Bewerbungen 108 Buchhandlungen aus ganz Deutschland ausgewählt. Bei der Preisverleihung am 2. Oktober erfahren die Buchhandlungen, in welcher Kategorie sie gewonnen haben. Die drei besten Buchhandlungen bekommen 25.000 Euro Preisgeld.