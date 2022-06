Nach einem schweren Unfall auf der Autobahn 14 bei Halle mit drei Toten und 18 Verletzten sind die Fahrbahnen wieder frei. Der Verkehr rolle, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums am frühen Freitagmorgen. Die Autobahn Richtung Dresden war wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten über Stunden voll gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen war ein Auffahrunfall zwischen den Anschlussstellen Halle-Trotha und Halle-Tornau Ausgangspunkt für die Karambolage am späten Nachmittag. Insgesamt seien zwei Autos und zwei Kleintransporter beteiligt gewesen, hieß es. An der Unfallstelle waren Menschen in Fahrzeugen eingeklemmt, Trümmerteile auf der Fahrbahn verteilt. Die drei tödlich Verunglückten waren laut einer Polizeisprecherin alle in einem Pkw unterwegs. Zu deren Identität machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.