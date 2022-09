Wegen des Fundes einer Fliegerbombe bei Bad Dürrenberg im Saalekreis wird die Autobahn 9 am Mittwochmorgen gesperrt. Dies gelte für beide Fahrtrichtungen zwischen Leipzig-West und Kreuz Rippachtal, teilte der Saalekreis am Dienstagabend mit. Die 250 Kilogramm schwere Bombe solle entschärft werden. Währenddessen gelte ein Sperrradius von 750 Metern. Die Sperrung der A9 solle ab etwa 9.00 Uhr beginnen. Eine Umleitung werde ausgeschildert. Zudem müsse das Gewerbegebiet Tollwitz größtenteils geräumt werden. Die Bombe war am Dienstag bei Bauarbeiten nahe der Autobahn gefunden worden.