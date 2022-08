Trabi, Wartburg, Wolga und Co.: Rund 1500 Fahrzeuge aus DDR- und osteuropäischer Produktion sind am Wochenende beim 23. Ost-Mobil-Meeting in Magdeburg zusammengekommen. Pro Fahrzeug seien zwei oder mehr Fahrer und Mitfahrer dabei gewesen, so dass die Teilnehmerzahl bei etwa 3500 bis 4000 lag, wie Frank Schuster vom veranstaltenden Verein IFA Freunde Sachsen-Anhalt am Sonntag nach einer gemeinsamen Ausfahrt sagte.