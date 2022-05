Zum Start der Badesaison ist die Wasserqualität in Sachsen-Anhalts Badeseen fast überall bestens. 57 der insgesamt 68 Badegewässer erhielten die Einstufung «ausgezeichnet», wie das Sozialministerium in Magdeburg am Freitag mitteilte. Vier Seen wurden als «gut» eingestuft und ein Gewässer als «ausreichend». Sechs Badestellen wurden nicht bewerten, zum Beispiel weil es dort Sanierungsmaßnahmen gibt. Die Seen werden von den Gesundheitsämtern überwacht. Bis September werden sie monatlich kontrolliert und Wasserproben genommen.