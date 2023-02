Die Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) bekommt eine neue Geschäftsführerin. Katrin Müller soll ab dem 1. Juli das Unternehmen leiten, wie die HSB am Montag mitteilte. Der bisherige Geschäftsführer Matthias Wagener tritt dann den altersbedingten Ruhestand an. Müller ist seit zwölf Jahren im Unternehmen und war bislang für das Marketing und den Vertrieb der HSB zuständig. Über ihre Beförderung hat am Montag der Aufsichtsrat der HSB im Wernigeröder Rathaus entschieden.