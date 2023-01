Sachsen-Anhalt und die Deutsche Bahn wollen 131 Millionen Euro in die Modernisierung von Bahnhöfen stecken. Bis 2029 sollten damit mehr als "70 kleine und mittlere Bahnhöfe in Ballungszentren sowie im ländlichen Raum" erneuert werden, teilte die Bahn am Mittwoch mit. Zu den Maßnahmen zählen längere Bahnsteige, bessere Beleuchtung, barrierefreie Zugänge und neue Monitore.