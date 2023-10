Ein Mann hat in einem Zug von Halberstadt nach Magdeburg die Notbremse gezogen. Der Grund: Seine Frau hatte etwas darin vergessen, was er ihr noch geben wollte, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Demnach beobachtete eine Zugbegleiterin am Dienstagabend, wie der Mann die Notbremse zog. Auch eine Beamtin der Bundespolizei war in dem Zug und eilte, nachdem dieser stoppte, zu dem 61-Jährigen. Den Angaben zufolge habe seine Frau beim Ausstieg in Oschersleben (Landkreis Börde) etwas im Zug vergessen. Den Angaben zufolge sei das kein ausreichender Grund, um die Notbremse zu betätigen. Gegen den 61-Jährigen wurde Anzeige wegen des Missbrauchs von Notrufen erstattet. Was seine Frau genau im Zug vergessen hatte, ist nicht bekannt.