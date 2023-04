Sprengungen von Geldautomaten haben nach Ansicht von Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) den klassischen Bankraub abgelöst. Bundesweit habe es im vergangenen Jahr insgesamt 48 Banküberfälle gegeben, demgegenüber aber fast 500 Sprengungen von Geldautomaten, sagte Zieschang bei einer Fachtagung. "Da die Täter derzeit vermehrt Festsprengstoffe anstatt Gasgemische einsetzen, entstehen durch die Taten somit noch höhere Sachschäden und es besteht eine größere Gefährdung für Menschen."

In Sachsen-Anhalt wurden nach Angaben des Innenministeriums im vergangenen Jahr neun Fälle von Automatensprengungen registriert. In den Jahren zuvor seien es 13 und 16 Fälle gewesen. In den Jahren 2020 bis 2022 sei allein in Sachsen-Anhalt ein Schaden von fast 4,5 Millionen Euro entstanden. Zieschang sagte bei der Tagung, dass sich auch Banken und Hersteller von Geldautomaten bei der Prävention beteiligen müssten. So sei es in anderen europäischen Ländern üblich, dass Geld beim Diebstahlversuch eingefärbt oder verklebt werde. In Deutschland gibt es keine gesetzliche Regelung für Banken zur Sicherung von Geldautomaten.