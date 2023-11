Nach ihrem sensationellen 108:75-Erfolg bei Alba Berlin sind die Basketballer vom MBC Syntainics wieder unsanft auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Die Weißenfelser verloren am Montag ihr Bundesliga-Heimspiel gegen die Würzburg Baskets mit 72:88 (39:37) und mussten damit nach zuletzt drei Siegen in Folge wieder eine Niederlage hinnehmen. Den größten Anteil am Würzburger Erfolg hatten Zachary Seljaas, Isaiah Washington (je 18), Maximilian Ugrai, Otis Livingstone II (je 16) und Javon Bess (10). Für den MBC erzielten Johnathan Stove, Diante Baldwin (je 13), Chris-Ebou Ndow (12) und Kostja Mushidi (10) die meisten Punkte.