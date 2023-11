Den Basketballern von Syntainics MBC ist am Sonntag ein außergewöhnlicher Sieg gelungen. Erstmals seit ihrem Bundesliga-Aufstieg im Jahr 1999 haben die Weißenfelser das Parkett in der Berliner Max-Schmeling-Halle als Gewinner verlassen. Die Schützlinge von Trainer Pedrag Krunic behielten bei Alba Berlin überraschend deutlich mit 108:75 (57:37) die Oberhand.

Den größten Anteil am ersten Erfolg der Mitteldeutschen nach 18 Pflichtspielniederlagen in der Hauptstadt hatten Chris-Ebou Ndow (23 Punkte), Diante Baldwin (19), Martin Breunig, Charles Callison (je 13) und Johnathan Stove (12). Neuzugang Vince Edwards gelangen bei seinem Debüt im MBC-Dress acht Zähler. Für die Berliner, die in dieser Woche bereits ihr viertes Spiel bestritten haben, erzielten Yanni Wetzell (21) und Matteo Spagnolo (16) die meisten Punkte.

Die Weißenfelser bestimmten von Beginn an die Szenerie auf dem Parkett und gerieten nie in Rückstand. Die Gastgeber konnten noch bis zum 33:35 (15.) auf Schlagdistanz bleiben. Anschließend zogen die Mitteldeutschen mit einem 15:2-Lauf auf 50:35 (18.) und bauten diesen Vorsprung bis zur Pause auf 20 Zähler aus.

Die Berliner konnten die Partie auch aufgrund ihrer hohen Belastung in den vergangenen Tagen nicht einmal mehr spannend gestalten. Die Gäste glänzten durch eine überragende Wurfquote von jenseits der Dreierlinie (14 Treffer bei 31 Versuchen). Den Berlinern gelangen bei 23 Versuchen nur drei erfolgreiche Würfe aus der Distanz.

