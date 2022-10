Die Basketballer von Syntainics MBC haben ihre Bundesliga-Heimpremiere in dieser Saison verpatzt. Die Weißenfelser kassierten am Samstagabend gegen die Fraport Skyliners eine 77:79 (43:39)-Niederlage. J.J. Frazier (13) gelang fünf Sekunden vor dem Ende der entscheidende Korb für die Frankfurter. Außerdem hatten Martinas Geben (23), Laurynas Beliauskas (15) und Joshua Obiesie (14) großen Anteil am Erfolg der Gäste. Für den MBC punkteten Kris Clyburn (21), Lamont Jones (19), Tremmel Darden (15) und Kostja Mushidi (10) zweistellig.