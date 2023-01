Der Syntainics MBC aus Weißenfels hat in der Basketball-Bundesliga seinen sechsten Saisonsieg gefeiert und ist näher an die Playoff-Plätze herangerückt. Das Team von Coach Igor Jovovic gewann am Samstag 63:57 (32:29) gegen Schlusslicht Braunschweig. George Ballock und John Bryant waren mit jeweils 14 Punkten die besten Korbjäger des MBC. Damit verbesserte sich das Team aus Sachsen-Anhalt auf Platz zehn, die Top acht erreichen die Playoffs.