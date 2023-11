Trainer Predrag Krunic von Weißenfels verfolgt das Spiel am Spielfeldrand. Foto

Nach dem ersten Sieg in der laufenden Saison der Basketball-Bundesliga herrschte beim Syntainics MBC vor allem Erleichterung vor. "Der Sieg war der Lohn für die harte Arbeit, die wir seit Saisonbeginn investieren. Er war auch für unsere Moral sehr wichtig und er wird uns Schwung für die bevorstehenden Aufgaben geben", sagte Trainer Pedrag Krunic.

Die Weißenfelser hatten am Samstagabend 97:89 gegen die BG Göttingen gewonnen. Durch den Erfolg kletterte der MBC auf den vorletzten Platz und kann schon am Freitag mit einem Sieg in Rostock die Abstiegsplätze verlassen.

Gegen Göttingen war die Nervenstärke der Mannschaft entscheidend. Das Krunic-Team führte bereits komfortabel, doch Göttingen ging nach einem 9:0-Lauf im Schlussviertel wieder in Führung. Der MBC drehte das Momentum jedoch und sorgte mit einer eigenen 10:2-Serie vier Minuten vor dem Ende für die Vorentscheidung.

