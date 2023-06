Der Syntainics MBC aus Weißenfels geht mit Publikumsliebling Stephon Jelks in die kommende Saison der Basketball-Bundesliga. Der Club teilte am Dienstag mit, dass man den Vertrag mit dem US-Amerikaner um eine weitere Spielzeit verlängert habe. Zuvor hatte man bereits dessen Landsmann Charles Callison weiter an sich gebunden. Der 26 Jahre alte Jelks war im Sommer 2022 aus Österreich nach Sachsen-Anhalt gekommen.