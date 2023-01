Die Bundesliga-Basketballer von Syntainics MBC haben einen fast sicheren Sieg noch aus der Hand gegeben. Die Weißenfelser verloren am Sonntag ihr Heimspiel gegen Ratiopharm Ulm mit 87:91 (56:48) und verspielten dabei eine 72:57-Führung nach 28 Minuten. Durch die zehnte Saisonniederlage haben die Mitteldeutschen den Sprung ins sichere Mittelfeld verpasst und nur vier Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Die Ulmer schafften in erster Linie dank Bruno Caboclo, der sechs seiner 24 Punkte in den letzten zweieinhalb Minuten erzielte, die Wende. Außerdem trugen Thomas Klepeisz (14) und Yago Mateus dos Santos (13) maßgeblich zum Erfolg der Gäste bei. Für die Weißenfelser punkteten Kostja Mushis (23), Martin Breunig (15), Mitchell Ballock (13) und Charles Callison (10) zweistellig. MBC-Neuzugang Scottie Reynolds kam bei seinem Debüt auf neun Zähler.