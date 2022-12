Die Basketballer des Syntainics MBC haben den zweiten Bundesliga-Sieg in Serie gefeiert. Die Weißenfelser bezwangen am Samstag auf heimischem Parkett die MLP Academics Heidelberg mit 92:85 (47:40). Mit dem Sieg zog der MBC in der Tabelle am Kontrahenten vorbei und kletterte vom 14. auf den zwölften Platz. Den größten Anteil am vierten Saisonsieg hatten Kostja Mushidi (21 Punkte), Charles Callison (20) und Kris Clyburn (16). Für die Heidelberger erzielten Eric Washington (26), Tim Coleman (15) und Maximilian Ugrai (12) die meisten Zähler.