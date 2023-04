Nach jahrelangem Plus hat die Zahl der Baugenehmigungen in Sachsen-Anhalt 2022 deutlich abgenommen. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 4.538 Genehmigungen für Neubauten oder Baumaßnahmen im Bestand erteilt und damit 873 weniger als 2021, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Halle mitteilte. Bei Wohngebäuden habe der Rückgang bei minus 16,0 Prozent gelegen, bei Nichtwohngebäuden seien es minus 16,7 Prozent gewesen. Der Rückgang betraf den Angaben zufolge nicht nur Neubauten: Auch die Genehmigungen für Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden ging um 15,5 Prozent zurück.