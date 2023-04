Beamtinnen und Beamte des Zolls überprüfen an diesem Dienstag Baustellen in ganz Sachsen-Anhalt. "Wir führen eine Schwerpunktprüfung in der Baubranche durch", sagte André Schneevoigt vom Hauptzollamt Magdeburg am Dienstagmorgen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Dabei gehe es unter anderem um Lohnzahlungen, Abführung von Beiträgen oder den Aufenthaltsstatus der Handwerker. In Sachsen-Anhalt waren demnach am Morgen mehr als 100 Mitarbeitende im Einsatz.